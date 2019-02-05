Reşadiye Belediye Başkanı Kılıç, BBP'den aday oldu

Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Tokat'ta AK Parti ilçe belediye başkan adayları arasında yer almayan mevcut belediye başkanlarından Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Emirseyit Belde Belediye Başkanı Ertuğrul Ağıl'dan sonra Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç da BBP'den aday olduğunu açıkladı.

Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, "Bundan 5 yıl önce bize ilçemizin belediye başkanlığını layık gördünüz, biz de Rabbim izin verdi, sizler de desteklediniz ve hep beraber ilçemize çok güzel hizmetler verdik. Önümüzdeki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sizlerden gelen yoğun talep üzerine inşallah hizmetlerin kesintiye uğramadan devamı için ilçemiz birlik ve beraberliği için, tercih edilebilir bir Reşadiye için bir dönem daha ilçemize hizmet etmeye talibim. Bizce hatalı olarak verilen kararı inşallah sandıkta birlikte düzelteceğiz. Bunun için Cumhur İttifakı içinde bulunan Büyük Birlik Partisi'nden Reşadiye Belediye Başkanı adayı olduğumu ilan ediyorum. Seçimin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah desteklerinizi bekliyorum" dedi.

Eski kadın kolları başkanı AK Parti'den, MHP'ye geçti

Öte yandan AK Parti Turhal Belediye Başkan aday adayı eski Turhal Kadın Kolları Başkanı Ayla Bedirhan Çelik de Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, "Biz asla trenden inmedik; Tokat'ta ve özelde Turhal'da treni devirmeye çalışanlara inat, çok daha güçlü ve çok daha azimli bir irade ile millet ve memleket lehine çalışabilmek kastıyla kompartıman değiştirerek, milletimizin istikbaline ve devletimizin bekasına adanmış Cumhur İttifakı'nın iki mühim bileşeninden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer almaya karar verdik. Bu meyanda, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Yücel Bulut ile Milliyetçi Hareket Partisi Turhal Belediye Başkan adayı Gökhan Bozkurt kardeşlerimin samimi ve ısrarlı davetlerine icabet ederek yeni bir bismillaha kapı aralamış olduk. 15 gündür gerek iş yerimde ve gerekse evimde ziyaretlerde bulunarak benden dostluklarını esirgemeyen tüm Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarını selamlıyor, kendilerine hoş bulduk diyorum" diye konuştu.