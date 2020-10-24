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Reşadiye, doğalgazla tanışacak

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 76 kilometrelik ana doğalgaz hattında sona yaklaşıldığını söyledi.


Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğalgaz verilmesi için başlatılan çalışmaların kış mevsimine kadar tamamlanması planlanıyor. Niksar ilçesinden Reşadiye ilçesine getirilen 76 kilometrelik hattın bin 800 metrelik son etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ana hatla birlikte Çermik Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin doğalgazla buluşturulması - için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz “Yüklenici firma tarafından hatların kazılması ve döşenmesi için gerekli çalışmalarda sona gelindi. Taşlıca köyümüz mevkiindeki en zorlu yer olarak görülen tepede boruların döşenmesi ve kapatma işlemleri yapıldı. Şu an için doğalgaz boruları test aşamasında. Bunun içinde Bereketli Beldesinde devam eden test çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alıyoruz. Hızlı bir şekilde borulardaki test işlemleri tamamlanarak doğalgazı ilçemize getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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