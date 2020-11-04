Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yağmurun ardından sabahın ilk ışıkları ile birlikte oluşan sis şehrin üzerini kapladı.

Reşadiye ilçesinde gece aralıklarla devam eden hafif yağmur yağışı yerini günün ağrıması ile birlikte sise bıraktı. Reşadiye semalarını kaplayan doğal manzara eşsiz görüntüler oluşturdu. Sabah sporu yapanlarda manzaranın keyfini çıkardı. Yöre sakinlerinden İhsan Yiğit, Emirşeyh Yakup Türbesi yakınlarında yürüyüş yaparken manzarayı fark ettiğini söyledi. Şehrin üzerini beyaz örtü gibi kaplayan sisin oluşturduğu görüntülere hayran kaldığını beliren Yiğit, bu tür manzaralarla nadir karşılaştığını kaydetti.