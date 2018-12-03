Reşadiye'de asfalt çalışmaları kurban kesilerek başlatıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmaları törenle kurban kesilerek başlatıldı.

Reşadiye ilçesinde kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle sıcak asfalt çalışmalarına start verildi. Törende konuşma yapan Reşadiye Kaymakamı Murat Mete,"Sıkıntılarını ilçe halkı olarak çeksek de, artık sefasını sürme noktasına geldik. Planın, programın taçlandırma günündeyiz. İlçe Kaymakamı olarak Reşadiye halkının böylesine bir kalabalıkla, ilgisini alakasını görmek ayrıca mutluluk verici bir durum." dedi.

Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ise 75 kilometre uzunluğunda, 11 milyon 272 bin liralık altyapı çalışması yapıldığına dikkat çekti. İlçe genelinin, güçlü ve sağlam bir altyapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Kılıç,"İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat döşeme çalışmalarımız tamamlandı. Ayrıca doğalgaz hattı da döşenerek doğalgaz verilmeye başladı. Bu çalışmaların son aşaması olarak asfalt çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla kurban kesilerek asfalt çalışmalarına start verildi.