Reşadiye'de doğalgaz sevinci

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ev ve iş yerlerine doğalgaz verilmeye başlandı.

Reşadiye ilçesinde milletvekillileri, belediye başkanları, partililer ve vatandaşların katılımı ile tören yapıldı. Konuşmaların ardından doğalgaz meşalesi yakılarak Kurban Bayramı'nda ilçeye doğalgaz verildi. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 7 yıldan beri hasretle beklenilen doğalgaz serüveninin sona erdiğini belirterek, "İlk abonemizin açılışını sayın vekillerimiz, il başkanımızla birlikte yaptık. Bu süreç içerisinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 400'e yakın abonelik yapıldı. Evlerine bağlantılar yapılacak. Akabinde diğer vatandaşlarımızın da bir an evvel serüvenini tamamlayarak abonelerini kışa gelmeden olmalarını tavsiye ediyoruz. Reşadiye'mizde kömürden, odundan kurtularak doğalgaz gibi bir nimete kavuşmuş oldular. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Başkan Yılmaz, doğalgazın ilçeye kazandırılması sürecini dile getirerek, "Reşadiye'mizin doğalgaz serüveni, Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz 2014 yılında Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting konuşmasında Reşadiye AK Parti Gençlik Kolları'ndaki gençlerimizin kule yaparak açtıkları pankartta 'Reşadiye'ye doğalgaz istiyoruz' yazısına kayıtsız kalmamış ve doğalgaz sözü vermişti. Bundan sonraki başlayan süreçte ilçemizde 4 bin 300 elektrik abonesinin yüzde 60'ı olan 2 bin 600 kişi adına katılım payı yatırıldı. İhaleyi alan firma 72 kilometrelik hattı tamamladı" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Reşadiye'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını belirterek, “Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hem Kurban Bayramı'nı yaşıyor hem de çifte bayram yaşıyor. Zira biraz önce yıllardan beri Reşadiye'nin bir hayali olan doğa gaza kavuşuldu. Doğalgazın ilk yakma törenini hep birlikte gerçekleştirdik” diye konuştu.