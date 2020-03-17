Reşadiye'de korona virüs önlemi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, korona virüsü'ne karşı önlem almak amacıyla halkın yoğun olarak kullandıkları mekanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'ın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği başlatıldı. Reşadiye belediyesi bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı ATM'ler, bankalar, belediye binasında dezenfekte çalışması yapıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, korona virüs salgınına karşı tedbir olarak dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, “İlçe merkezinde 3 ekiple dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Başta resmi kurumlarımız olmak üzere insanlarımızın toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanlarda dezenfekteye devam ediyoruz. Öncelikle virüs salgınının yayılmasını engellemek ve hemşehrilerimizi virüsten korumak amacıyla bu çalışmalarımızı artırarak ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu