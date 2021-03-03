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Reşadiye'ye 2, 6 milyonluk kütüphane

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2 milyon 620 bin lira bedelle yapılacak olan halk kütüphanesinin temeli törenle atıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 milyon 620 bin lira bedelle yapılacak olan halk kütüphanesinin temeli törenle atıldı.


Kurtuluş Mahallesi kaymakamlık binası yanında 227 metrekare alan üzerinde yapılması planlanan kütüphanenin temeli dualarla kurban kesilerek atıldı. Törene, Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, Reşadiye Ak Parti İlçe Başkanı Yakup Karaca ve kurum amirleri katıldı. Başkan Yılmaz, İlçe halk kütüphanesine ismi verilmesi düşünülen Reşadiyeli Sanat Tarihi Profesörü, Araştırmacı, Yazar Nurhan Atasoy'la canlı bağlantı yaparak açılışa davet etti. Tören sonrasında açılamalarda bulunan Başkan Yılmaz, ”Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ‘Oku' olduğuna dikkat çekerek, “ Bizde bu şiarla kütüphanemizin temelini atmış bulunuyoruz. Gençlerimizin okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, okuyucuların daha çok kitaplardan yararlanmasını sağlamak adına ilçemiz için güzel bir hizmet. Reşadiye halkına kütüphanemiz hayırlı olsun” dedi.

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