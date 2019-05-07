Resim dersinde okul girişine yaya geçidi çizdiler

Tokat'ta orta okul öğrencileri resim derslerinde okul girişine yaya geçidi çizerek farkındalık oluşturdu.

Trafik Haftası ve Tokat Valiliği Eğitim 2023 Vizyonu “Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Farkındalık Etkinlikleri” projesi kapsamında Tokat Özel Ayışığı Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde resim dersinde okul bahçesine farklı bir etkinliğe imza attı. Önce bantlarla yaya geçidinin çizileceği alan belirleyen öğrenciler daha sonra rulo fırça yardımı ile yaya geçidi için ayarlanan alanı boyadı. Eğlenirken yaya geçidi çizgisinin önemini kavrayan öğrencilere trafik ekipleri sürpriz yaptı. Okul bahçesine siren çalarak giren Yunus motorize trafik ekibi alkış topladı. İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere bilgiler vererek, İçişleri Bakanlığı 2019 yılını ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesiyle 81 ilde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatılan trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasına dikkat çekti.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, öğrencilerin yaya geçidi bilincini artıra bilmek için resim dersinde okul bahçesine yaya geçidi çizdiklerini ifade ederek, “Öğrencilerimizin yaya geçidini hangi koşullarda nasıl kullanabilecekleri ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğünden aldığımız destekle öğrencilerimiz için farklı bir etkinlik yaptık. Umarım yararlı olacaktır” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, ise öğrencilerin okullarında her gün yaya geçidinin kullanarak bilinç altına yerleşeceğini ifade ederek, “Bu şekilde her gün okul giriş kapısına kadar olan mesafede okula gelen öğrenciler, veliler ve tüm ziyaretçiler yaya geçidi çizgisinden yürüyecek ve içselleştirme, algıda seçicilik ve farkındalık oluşacak. Yaya iken ya da sürücü iken yaya geçitlerine hassasiyet gösterecekler” diye konuştu.