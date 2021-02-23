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Riskli illerden Tokat'ta denetimler artırıldı

Türkiye’de oransal olarak en çok korona vakasının görüldüğü iller arasında 6.

Türkiye'de oransal olarak en çok korona vakasının görüldüğü iller arasında 6. sırada yer alan Tokat'ta denetimler artırıldı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında artış yaşanan illeri açıklamasının ardından denetimlere ağırlık verildi. Korona virüs vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında yükselişini sürdüren Tokat'ta polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Gazi Osman Paşa Bulvarında vatandaşları uyardı. Polis aracından sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı yapıldı. Yaya devriyeler ise banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı. Parklarda banklarda oturan vatandaşların yan yana oturmasın izin verilmedi. Polis ekipleri yan yana oturan vatandaşlar kaldırılarak tek kişinin bir banka oturmasına izin verdi.

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