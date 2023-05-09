Rivayetiyle turistlerin uğrak noktası oluyor

Yerli turistlerin uğrak noktası olan Melik Gazi Türbesi'nde mezarın üzerinde taş durdurabilenin dileğinin kabul olduğuna inanılıyor.

Tokat'ın Fatih'i olarak bilinen Melik Ahmet Danişment Gazi'nin türbesi, Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesi yerli turistlerin uğrak noktası oluyorken, rivayetleriyle de dikkat çekiyor. Dikkat çeken rivayetlere Melik Gazi Türbesi'nin bahçesinde bulunan taş eser konu oluyor. Bahçede bulunan bir mezarın üzerinde bırakılan taş, eğer durursa kişinin dileklerinin kabul olduğuna inanılıyor. Türbeyi ziyaret eden turistler, mezarın üzerine taş bırakmadan gitmiyorlar.

"Buranın güzelliklerini görmek istedik"

Ankara'dan ziyarete geldiklerini belirten Seçil Damar, "Ankara'dan arkadaşlarımızla geliyoruz. Niksar'da dostlarımız vardı, bize tavsiye ettiler, biz de buranın güzelliklerini görmek istedik. Bugün buradaki ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha önceden de Niksar'a gelmiştim. Niksar'ı çok seviyorum. Arkadaşlarımla beraber geldik, inşallah bugün ziyaretlerimizi bitireceğiz" dedi.

"Her yıl bu zamanlarda burada olacağız"

Her yıl tekrardan geleceğini belirten Meryem Saygın, "Buranın maneviyatı çok yüksek, burayı ve Niksar'ı birçok kez duydum. Gelmek bugüne nasip oldu, bundan sonra her yıl bu zamanlarda burada olacağız" şeklinde konuştu.

"Taş eğer mezarın üzerinde kalırsa dileğiniz kabul oluyor"

Rivayete göre, mezarın üzerine taş koyulduğunda dileklerin kabul olacağını belirten Begüm Demirhan, "Burada yerden bir taş alıyorsunuz. Ardından dileğinizi diliyorsunuz. Taş eğer mezarın üzerinde kalırsa dileğiniz kabul oluyor. Biz de niyetlerimizi yapıp taşı yapıştıracağız. İnşallah taşımız tutar" ifadelerini kullandı.