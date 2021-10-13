Roma arsenalinde "Cihad-ül Ekber ve Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Roma dönemine ait arsenalde (silah deposu) “Cihad-ül Ekber ve Bir Zamanlar Selçuklu” adlı sergi açıldı.

Niksar ilçe merkezinde Roma döneminde milattan önce 2-3'üncü yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen arsenal, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Arsenalde Anadolu'ya gelen Türklerin giyim, kuşam, motif kültürünü yansıtan eserler sergilendi. Cihad-ül Ekber Danişmendliler Niksar Müzesi'nde bulunan eserlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Serginin açılış töreninde konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Roma arsenalinin ayakta kalan Anadolu'daki ender eserlerden birisi olduğuna dikkat çekti. Arsenalde sergilenen eserlerin Anadolu'ya gelen Türklerin giyim, kuşam, motif, kültürünü yansıttığını belirten Başkan Özcan, “Görülen bütün eserler Kültür Bakanlığımız hocalarından Işın Fırat hanımefendinin tek tek ekibinin ve onun sanat ekibinin ellerinden ince ince el emeği göz nuru nakış nakış işlenerek yapılmış eserlerdir. Ecdadın hangi giyim tarzıyla neleri kullandığı, nasıl işlediği, hangi el sanatlarına sahip olduğunu burada çok rahatlıkla ziyaret eden hemşerilerimizin görme şansı olacak” dedi.

Başkan Özcan, müze içerisinde bulunan eserlerin hikayelerini animasyon film haline getireceklerini de belirterek, “İnşallah müzemizin içinde bulunan bu eserlerin müzede sergisi ve hikayelerinin ve animasyon filmlerinin çekilmesi süreci devam ediyor. Ayrı ayrı her odada hikayelerin anlatıldığı filmleri müzede görecek ziyaretçilerimiz. Hedefimiz inşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızla mart ya da nisan aylarında Cihad-ül Ekber Niksar Danişmendliler Müzesi'nin açılması sürecini de hep beraber coşkulu bir şekilde sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Arsenalda bugün gerçekleştirdiğimiz sergimizi bunun bir teşhiri olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Geleneksel El Sanatları Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ise serginin kültürel mirası yansıttığını ifade ederek, “Bütün bu Cihad-ül Ekber ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisinin içerisinde menkıbeler var, yaşanmışlıkları tasvir eden yağlı boya tablolar var, 26 tane replika kostüm var. Dönemdeki motiflerin, Çin motiflerinin, ahşap motiflerin, taş motiflerinin işlenmiş olduğu replika kostümler, şapkalar ve zırhlardan oluşan toplam 350 parça eser var” dedi.

Bağlar Mahallesi'ndeki serginin açılışına Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır ile davetliler katıldı.