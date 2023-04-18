Sadece kötü yanları yok, internet iletişimi rahatlatabiliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi psikolog Özer Ulusoy, internet üzerinden kurulan ilişkilerin ilk başta korkutucu gelebildiğini ancak insanların hayatlarına olumlu etkilerinin de bulunduğunu belirterek, "Ben de ilk başta düşündüğüm zaman internet üzerinden ilişki kurulması biraz korkutucu gelebiliyordu. Tanımadığınız birisiyle bir şekilde ilişki kurmaya çalışma konusunda gerçekten risk barındırıyor. Ancak bu görüşmeler insanların hayatlarında olumlu bir etki yapabilir. İlişki kurma ihtiyacımızı karşılıyorsa internet üzerinden görüştüğümüz kişilerle yakın, derin ve sevgi dolu bir iletişim gerçekleştirebilirse bu çok temel bir ihtiyacımızı karşılıyor" şeklinde konuştu.

“Yakın bir ilişki kurma ihtiyacını karşılıyor”

Psikolog Özer Ulusoy, "Sosyal medya üzerinden ilişki kurmanın tek bir nedeni yok ama insanın özellikleri, insan ruhunun özelliklerine baktığımız zaman ilişki kurma ihtiyacı bizim için en temel ihtiyaç. Ailemiz olsun arkadaşlarımız olsun bu kişilerle derin ilişki içerisindeyiz. Bir insanla derin veya yakın bir ilişki kurma ihtiyacından dolayı biz insanlarla internet üzerinden yazışıyoruz. İnternet bu ihtiyaca cevap veriyor” dedi.

“16-25 yaş arası interneti tercih ediyor”

Ulusoy özellikle 16-25 yaş arasının internet iletişimini tercih ettiğini belirtip, “Temel olarak araştırmalara baktığınız zaman 16-25 yaş grubu arasındaki kişilerle daha çok araştırma yapılmış. Aslında araştırmaların bu yaş grubuyla ilgili çünkü bu yaş grubu şuan internet daha çok kullanıyor. Teknolojik imkanlarından daha çok faydalanan grup, O yüzden bu araştırmalarda bu kişiler üzerine yoğunlaşmış durumda. Daha farklı şeyler söyleyebilmek için bu yaş grubu dışında ki kişilerle yapılacak araştırmalara da ihtiyaç var. Şu an elimizde bulunan veriler daha çok 16 ve 25 yaş grubu aralığı hakkında” dedi.

“Başka korkutucu geliyor”

Ulusoy, internet üzerinden kurulan iletişimlerin başta korkutucu gelebildiğini ifade edip, “ilk başta düşündüğüm zaman internet üzerinden ilişki kurulması biraz korkutucu gelebiliyor. Tanımadığınız birisiyle bir şekilde ilişki kurmaya çalışma konusunda gerçekten risk barındırıyor. Ancak bu görüşmeler insanların hayatlarında olumlu bir etki yapabilir. İlişki kurma ihtiyacımızı karşılıyorsa internet üzerinden görüştüğümüz kişilerle yakın, derin ve sevgi dolu bir iletişim gerçekleştirebilirse bu çok temel bir ihtiyacımızı karşılıyor. Bu yönden olumlu yanları var, insanlarla tanışarak şuan belki tek başına elde edemeyecekleri bir takım imkanları da elde etme fırsatı buluyorlar. Bu imkanlar neler diye baktığımızda, internette tanıştığımız birisini ziyaret edebilirsiniz, dünya görüşlerine katkıda bulunuyor, daha çok kültürlene biliyorlar, tanıştığı kişiyle farklı yerleri ziyaret edebilirler. Bunlar olumlu etkileri tabii ki olumsuz yanları da var. Özellikle bu kurulan ilişkiler maddi bir şey üzerine kuruluyorsa, yani arada maddi bir ilişki varsa bu kurduğumuz ilişkiden dolayı örselenme ihtimalimiz var, dolandırma ihtimalimiz, duygusal ve manevi zarar görme ihtimalimiz var. ilk düşünüldüğünde internet üzerinden birisiyle konuşmak görüşmek korkutucu gelebilir, ancak bu durumun olumlu yanları da olabilir" şeklinde konuştu.