Sağlık çalışanlarına tatlı sürpriz

Tokat Belediyesi tarafından Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde çalışan sağlıkçılara tatlı sürprizi yapıldı. Özel olarak plastik kaplara konulan baklavalar belediye zabıta ekipleri tarafından kolilerle hastanelerin yemekhanelerine bırakıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sağlık çalışanlarına gönül desteklerini iletmek ve moral vermek amacıyla baklava ikramında bulunduklarını ifade ederek, “Bugün ailelerinden sevdiklerinden uzaklaşmış ülkemizi virüs belasından kurtulması için mücadele eden sağlık çalışanlarına gönülden isteklerimizi sunuyorum. Onlar için ne yapsak azdır. Rabbim her daim yardımcıları olsun. Tokat Belediyesi olarak yapabilecek ne varsa tüm ekiplerimizce sahada çalışma halindeyiz. Temizlik, dezenfekte, vefa faaliyetlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Tabii tüm kurumlar milletimize hizmet için görev icra ediyor. Tek tek saymıyorum herkesten rabbim razı olsun. Ama bir grup var ki onlar virüs belasına en önde mücadele etmekteler. İşte biz de bir nebze çorbada tuzumuz olsun, gönül olarak sağlık çalışanlarımız yanında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir ikram yapmak istedik.” dedi.