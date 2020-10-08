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Sağlıkçılar yelek giyerek “maskeye” dikkat çekti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sağlık çalışanları kırmızı ve sarı renkte yelekler giyerek maske kullanımına dikkat çekti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağlık çalışanları kırmızı ve sarı renkte yelekler giyerek maske kullanımına dikkat çekti.


Erbaa Devlet Hastanesinde "Salgın küresel, tedbir ulusal, sorumluluk ise kişiseldir” anlayışı ile sağlıkçılar çalışma yaptı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak isteyen sağlık çalışanları “maskeni tak, mesafeni koru, ellerini yıka” yazılı kırmızı renkli yelekler giydi. Korona virüs görselinin de yer aldığı yeleklerle hastane de çalışan doktor, hemşire ve çalışanları dikkatleri çekti. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Muzaffer Baş, Erbaa Devlet Hastanesi çalışanları olarak tedbirleri içeren sloganlar yazılı kıyafetlerle insanlara mesaj vermeye çalıştıklarını kaydetti.

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