İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlıkçılardan işitme engellilere klip

Tokat’ta işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek için eğitim alan Zile Devlet Hastanesi çalışanları ’Dünya Engelliler Günü’nde klip hazırladı.

Tokat'ta işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek için eğitim alan Zile Devlet Hastanesi çalışanları 'Dünya Engelliler Günü'nde klip hazırladı.


Zile Devlet Hastanesinde hastalarla daha iyi iletişim kurmak için işaret dili kursuna giden doktor, hemşire, sağlık memuru, sekreter olmak üzere 20 sağlık çalışan klip hazırladı. Klip, hastanenin çeşitli birimlerinde çekildi. Sanatçı Şenay Yüzbaşıoğlu'nun sevilen parçası "Sev Kardeşim" eşliğinde klipte rol alan sağlık çalışanları Dünya Engelliler Günü'nde mesaj verdi. Zile Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atilla Bıyık, "Küçükte olsa bir farkındalık oluşturmak istedik. İşitme engelli kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için 20 sağlık çalışanı işaret dili kursu alıyor. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. ” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.