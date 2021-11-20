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Sağlıkçıların tatbikatı gerçeğini aratmadı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditlere (KBRN) karşı yapılan tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditlere (KBRN) karşı yapılan tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Erbaa Devlet Hastanesinde KBRN'ye maruz kalmış insanlara yapılacak müdahale, bilgi tazeleme ve bilinçlendirmek adına tatbikat yapıldı. Senaryo gereği kimyasal ve tıbbi atıkların taşınması sırasında iş kazası meydana geldi. Yere düşen bidondan çevreye kimyasal maddeler saçıldı. Görevliler turuncu alarm verirken çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kimyasal madde ve tıbbi atıklara maruz kalan 2 çalışana özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri müdahale etti. KBRN izole odasına alınan şahıslara ilk müdahale yapıldı. Tatbikat sonunda Erbaa Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Muzaffer Baş görevlilere olası durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

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