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Sahte bilezikleri satamadan yakalandılar

Tokat’ın Turhal ilçesinde satmak için İstanbul’dan getirilen 6 adet sahte altın bileziğe jandarma tarafından el konuldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde satmak için İstanbul'dan getirilen 6 adet sahte altın bileziğe jandarma tarafından el konuldu.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İstanbul'dan, Tokat'ın Turhal ilçesinde satılmak üzere sahte altın getirildiği bilgisine ulaştı. Söz konusu şüpheli şahısların Turhal ilçe merkezinde olduklarını tespit eden ve harekete geçen jandarma ekipleri takip ettikleri şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan arama sonrasında toplamda 176,35 gram ağırlığında olan 6 adet sahte altın bilezik ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler K.E, S.E, H.Y, K.T.B, ve E.G.'nin ifadeleri alındıktan sonra, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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