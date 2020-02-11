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Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler

Tokat Valiliğinin sosyal medya hesapları taklit edilerek il genelinde okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği ilan edildi.

Birçok medya kuruluşu sahte hesapla yapılan paylaşımı gerçek sanarak yayın organlarına taşıyınca Valilikten yalanlama geldi.


Tokat Valiliğine ait sosyal medya hesapları, valilik logosu kullanılarak benzer hesap isimleri ile taklit edildi. Taklit hesapta il genelindeki tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği paylaşıldı. Birçok medya kuruluşu ve internet sitesinin de durumu haberleştirmesiyle birlikte Tokat Valiliği tarafından eğitime il genelinde ara verildiğine dair haberlerin asılsız olduğu bilgisi paylaşıldı.


Öte yandan, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Tokat'ta 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için gerçekten eğitime ara verilen yerler ise Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ve Zile ilçe genelindeki tüm okullar olduğu bilgisi paylaşıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde eğitime ara verilen bölgelerin tamamının 23.00'da açıklanacağı bildirildi.

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