İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte kimlikle yakalandı, cezaevine gönderildi

Tokat’ta valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu için sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu için sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erbaa İlçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüs ve şüpheliler üzerinde çalışma yapıldı. Otobüste sahte kimlik belgesi ile yakalanan A.B. isimli şahsın valizinde yapılan aramada bin 710 Paket Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirildi. A.B.'nin 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit edildi. A.B isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.