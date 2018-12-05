Sahte rakı üretilen köyevine jandarmadan baskın

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde bir eve yapılan operasyonda 150 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığına yönelik istihbarat aldı. Şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla, köyde Y.A'ya ait adreste, düzenlenen operasyonla birlikte yapılan aramada 150 litre kaçak rakı ele geçirildi. Y.A. Zile Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 15 bin 300 lira idari yaptırım cezasına çarptırıldı. Yakalanan malzemelere ve sahte içkileri ise en konulduğu öğrenildi.