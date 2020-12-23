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Sanal fotoğraf sergisi açıldı

Tokat’ta IV.

Tokat'ta IV. Ulusal “Aralıksız Fotoğraf Sergisi” korona virüs nedeniyle sanal ortamda erişime açıldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler MYO iş birliğinde düzenlenen resim sergisi korona virüs önlemleri nedeni ile sanal ortamda açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından, birçok üniversiteden akademisyenin ve fotoğraf sanatçısının katılımıyla oluşturulan seçkide 146 katılımcı ve 227 eser yer aldı. Katılımcılara teşekkür belgesinin verileceği ve eserlerin dijital katalog olarak yayınlanacağı sergiye yoğun ilgi ve talebin olduğu gözlemlendi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, sanal olarak gerçekleşen fotoğraf sergisinin korona virüsünün insanlar üzerindeki etkisini sanatla buluşarak bir nebze olsun azalttığını kaydetti. Sanatsal faaliyetleri bu zor şartlarda ve imkanlar dahilinde gerçekleştirmeyi önemsediklerini belirten Rektör Şahin, “Üniversitemiz ve Ordu Üniversitesi ortaklığında organize edilerek düzenlenen sergiyi 2020 yılına veda ederken, güzel bir buluşma ve sanatsal etkinlik olarak değerlendirdik. Ulusal anlamda geniş çaplı katılımdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

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