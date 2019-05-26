Saraç mesleğinin son çırağı

Tokat''ta 13 yaşında çırak olarak işe başlayan Ahmet Duran Ayvaz, 32 yıldır saraç ustasının yanında mesleğini sürdürüyor.

Tokat'ta bir zamanların gözde meslekleri arasında yer alan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan saraç mesleğinin son temsilcileri bir elin parmak sayısını geçmiyor. Çırak bulunamayan meslek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, mesleğinin son çırağı olarak gösterilen Ahmet Duran Ayvaz hayat hikayesi ile dikkat çekiyor. Dabakhane Mahallesi'nde evlerinin karşısında bulunan saraç ustası Ahmet Değirmenci'nin (86) yanında işe 13 yaşında çırak olarak giren Ahmet Duran Ayvaz (45), 32 yıldır ustasının yanında çalışıyor. Artık iş yerine gelmekte zorlanan ustasının işini üstlenen Ayvaz, deriye şekil vererek koşum takımı, at süslemesi, tasma, kemer, eyer üretiyor. Tokat'ın son saraç çırağı olarak gösterilen Ayvaz, yok olmaya yüz tutan mesleğine devlet desteği bekliyor. Saraç mesleğinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Ayvaz, “Saraç sonu gelen mesleklerden birisi. Benden sonra yetişen çırak yok. Bu işi yapacak olan da yok. Bizden sonra bu sanat ne olur bilemiyorum” dedi.

Hamut yapımının oldukça zahmetli olduğunu, mevsime göre 1-2 gün sürebildiğini ifade eden Ayvaz, “Hayvanın zarar görmemesi için tahta simit şeklindeki bölümün içerisine kamış koyarak üzerini keçe ile kaplıyoruz. Üst içine koyun derisi, dışına sığır derisi çekiyoruz. Hamut simidi Bursa'dan, ağacı, meşini Tokat'tan, kamış Afyonkarahisar'dan, keçe Balıkesir'den geliyor. Yılın 6-7 ayı yaptığımız hamutları stok yapıyoruz. Haziran, Temmuz aylarında ise müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Genelde Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı gibi illere gönderiyoruz" diye konuştu.

Ayvaz, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için destek beklediklerinin altını çizerek, “Bu sanatı artık kim yapar, devam eder bilemiyoruz. Devlet sadece benim için değil, benim gibi eski ustalara, bu sanatı yapanlara, sonu kesilmekte olan sanatlara yardım ederse seviniriz. Sigorta konusu başta olmak üzere destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.