Tokat'ta yazma motiflerinin işlendiği saray kıyafetleri, maskeli defilede tanıtıldı.

Tokat'ta, 650 yıllık yazma sanatına dair orijinal yazma motifleri çeyiz sandıklarından gün yüzüne çıkartıldı. Tokat'tan bir dönem Osmanlı Sarayına gönderilen kıyafetlere işlenen yazma motifleri mini bir defilede tanıtıldı. Butik otele dönüştürülen eski Yazmacılar Hanı'nda düzenlenen defilede pandemi kurallarına göre yapıldı. Mankenler maske takarak handa kıyafetleri sergiledi. Yöresel yazma motifleri ile süslenen maskelerde kıyafetler kadar dikkat çekti. Defilede 100'e yakın tasarlanan kıyafetten pandemi dolayısıyla 15'inin tanıtıldı. Mini defilenin sonunda mankenlerin tümü sosyal mesafe kurallarına göre podyumda yürüdü.

Pandemide maskeli mini defile

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, Tokat'ın geleneksel motiflerinin tanınması amacıyla planlanan defilenin pandemi dolayısı ile gecikmeli olarak yapıldığını söyledi. Türkiye'de yazmacılık denilince akla Tokat'ın geldiğini ifade eden Vanlıoğlu, “Avrupa Birliği projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda da bizim geleneksel motiflerimizin tanınmasını istiyoruz. Kendi Türk, öz kültürümüzün oralarda tanıtmak ulusal ve uluslararası alanda da pazarlara çıkmak istiyoruz. Burada da markalaşarak kendimizi tanıtmak en büyük hedefimiz” dedi.

Korona virüs salgının nedeni ile lansman yapamadıklarını belirten Vanlıoğlu, “Mankenlerimizin maskesiz çıkması mümkün değildi. Ama inşallah bu günleri de atlatacağız defilelerimizi aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Kıyafetlerimiz tamamen kendi el tezgahlarımızda kumaşlarımız çalışıldı. Yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz geleneksel Tokat yazma motiflerimizin baskıları yapıldı. Kök boya renkleri kullanılarak, biz kesinlikle suni yada yapay boya kullanmıyoruz. Kök boyalarla renklendirilerek yazmalarımız da dahil bu şekilde bu kreasyonu koleksiyonumuzu hazırladık. Bu koleksiyonumuzu daha da zenginleştirerek devam edeceğiz” diye konuştu