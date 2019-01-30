Şarkılarla başlayan bisiklet gezisi ıslak bitti

Tokat'ta bir grup gencin şarkılarla başlayan bisiklet gezisi, Yeşilırmak nehrini bisikleti ile geçmek isteyen arkadaşlarının suya düşmesiyle ıslak bitti.

Tokat'ta Gıjgıj Dağı eteklerinden şarkılarla bisiklet turuna çıkan bir grup genç, şehri ikiye ayıran Yeşilırmak Nehrini bisikletleriyle geçmek istedi. Gümenek köyü yakınlarında uygun bir geçiş yeri bulan ekip üyeleri bisikletleriyle tek tek Yeşilırmak'ı geçti. Geride kalan son gurup üyesinin geçişi esnasında yaşanan eğlenceli anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla videoya alındı. Bisikletini akan suyun da verdiği şiddetle kontrol edemeyen son genç kendisini Yeşilırmak'ın soğuk sularında buldu. Yaşanan eğlenceli anlardan geriye suya düşen gencin kahkahalarla kaydedildiği video kaldı.