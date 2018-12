Sazak şehitleri anıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 9 yıl önce bölücü terör örgütü mensuplarının şehit ettiği 7 asker törenle anıldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyü grup yolu Kuruçeşme mevkinde 7 Aralık 2009 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain pusuda şehit olan 7 asker anıldı. Olayın yaşandığı yerde yaptırılan anıt önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, duygularını dile getirerek, "Bundan 9 yıl evvel, 7 Aralık 2009 da, şu an bulunmuş olduğumuz noktada 7 tane vatan evladımız, 7 tane kahraman askerimiz şehadet şerbetini içmiş, peygamberimize komşu olmaya nail olmuşlardır. Bugün bu vesile ile, Tokat'tan gelen misafirlerimiz, kurum amirlerimiz, vatandaşlarımız ve çok kıymetli şehit ailelerimizle birlikte, şehitlerimizin her birinin manevi huzurunda onları anmak, yad etmek üzere bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti evvelinden bugüne çok sıkıntılı dönemlerden geçmiş, ancak yine kendi bağrından çıkarmış olduğu, bu şehitlerimiz gibi daha niceleri sayesinde beka sorununu her seferinde alt ederek ortadan kaldırmış ve ilelebet payidar kalacağını ispatlamıştır. Biz yeri geldiğinde şehadete güle oynaya gidebilen bir milletiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından törende şehitlerin künyeleri okundu. Kur'an tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Necmettin Saydan'ın yaptığı dua ile program sonlandı. Törene Reşadiye Kaymakamı Murat Mete'nin yanı sıra Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.