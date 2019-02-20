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Seçim çalışmasına partinin hazırlattığı minibüsle gittiler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal ve belediye meclis üyesi adaylarının seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlere giderken kullandıkları araç dikkat çekti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal ve belediye meclis üyesi adaylarının seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlere giderken kullandıkları araç dikkat çekti.


31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için çalışmalar gerçekleştiren Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti Erbaa Belediye Başkan adayı Hüseyin Yıldırım otomobil yerine partinin seçim için hazırladığı minibüsü tercih etti. Minibüsün ön koltuğuna Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Önal, otururken arka koltuklara ise belediye meclis üyeleri ile partinin kadın kolları üyeleri geçti. Hep birlikte kurum ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti kafilesini gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

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