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Şehirlerarası otobüs terminalinde normalleşme süreci

Tokat’ta korona virüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci ile birlikte şehirlerarası otobüs terminali hizmet vermeye başladı.

Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci ile birlikte şehirlerarası otobüs terminali hizmet vermeye başladı.


Tokat Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali korona virüs önlemleri kapsamında 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 aydır süren seyahat kısıtlaması nedeniyle kapalı idi. Türkiye'de normalleşme süreci ile birlikte terminallerde vatandaşların seyahat hizmeti verilmeye başladı. Bu kapsamda Tokat Belediyesi ekipleri tarafından terminal içerisinde ve çevresinde bakım onarım çalışması yapılarak vatandaşların rahat bir şekilde beklemeleri ve seyahat edebilmeleri için terminali hazır hale getirildi.


Ayrıca halkın şehirlerarası otobüs terminalini huzurlu bir şekilde kullanabilmeleri için; yolcu indirme bindirme alanlarında, bilet satış bürolarında, mescitte, bekleme salonlarında ve tuvaletler de yoğun bir şekilde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara periyodik aralıklarla devam edileceği yetkililerce bildirildi.

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