Şehit anneleri ve eşleri için özel olarak hazırlandılar

Tokat'ta şehit anneleri ve eşleri için anneler gününe özel olarak hazırlanan el emeği göz nuru yazmalar hediye edilmeye başladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, birimlerine verdiği talimatla şehit annelerine takdim edilmek üzere Tokat Anne Yazmaları, Canikli El Sanatları Merkezi'nde özenle hazırlandı. Sarı renkli anne yazmaları özel kutularına yerleştirilerek şehit annelerine ulaştırıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehit anne ve eşlerini ziyaret ederek yazma hediye etti. Daha sonra yazmaların hazırlandığı el sanatları merkezinde ziyaret eden Başkan Eroğlu, anne yazmaları ile şehit annelerini bütünleştirerek projenin startını verdiklerini kaydetti.

Anne yazmaları projesinin Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin anneleri, hanımları, kız kardeşleri bizim daima başımızın tacıdır. Bu sene anneler gününde onlara öyle bir hediye verelim ki, onlara layık olsun istedik. 'Hey Onbeşli Onbeşli' türküsüyle ağıtlar yaktığımız şehitlerimizi yad etmek, şehit annelerimizin ve eşlerinin her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Anneler Gününe özel hediyelerimizi ulaştırmaya başladık. Belediyemiz Canikli Konağı El Sanatları Merkezi'nde hanım kardeşlerimiz tarafından el emeği göz nuru ile hazırladığımız Tokat anne yazmalarını Tokat ve ilçelerimizdeki bine yakın şehit annesi ve eşine Pazar gününe kadar ulaştırmış olacağız. Bizim için bu memleketin tarihini ifade eden Anne Yazmalarından daha değerli hediye olamazdı. Bundan sonraki süreçte sarı renkli Tokat anne yazmalarını marka yaparak tüm Türkiye'ye sunmak istiyoruz. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.