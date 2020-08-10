İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit eşine hakaret eden partiliyle ilgili son kararı SP Genel Merkezi verecek

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışına katılan şehit eşine sosyal medya hesabından hakaret eden SP’li Ebubekir Savaşan ile ilgili son karar parti genel merkezi tarafından verilecek.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılışına katılan şehit eşine sosyal medya hesabından hakaret eden SP'li Ebubekir Savaşan ile ilgili son karar parti genel merkezi tarafından verilecek.


Saadet Partisi'nin Tokat teşkilatına üye olduğu belirlenen Ebubekir Savaşan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için yapılan açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehitlerinden İbrahim Yıldız'ın eşi, 15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Yapılan paylaşımın ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan Ebubekir Savaşan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gelen tepkiler üzerine Tokat'ta parti yönetimi tarafından Ebubekir Savaşan hakkında tedbirli disiplin kararı alındı ve disiplin kurulu çalışmaya başladı. Kurul çalışmasını tamamladı ve parti genel merkezine kararını gönderdi. Ülke genelinde büyük tepki çeken hakaret ile ilgili son kararın Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından verileceği bilgisine ulaşıldı. Atılan bu son adımla birlikte gözler ihraç istemi ile disipline sevk edilen Savaşan ile ilgili parti genel merkezinin alınacağı nihai karara çevrildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.