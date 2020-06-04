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Şehit uzman çavuş için mevlit okundu

Teröristler tarafından şehit edilen Niksarlı Uzman Çavuş Uğur Bora için mevlit okutuldu.


30 Mayıs 2020 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora için Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesindeki baba ocağında Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.


Kaymakam İlhami Doğan, vatandaşlara, şehidin ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.


Yapılan dualarda birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine vurgu yapılırken, tüm şehitler için de dua edildi. Programa Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Müftüsü İsa Solmaz ve vatandaşlar katıldı.

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