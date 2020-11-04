İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Kamil Köybaşı (35) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erbaa şehitliğin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü 112 Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Köybaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.