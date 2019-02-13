Şeker ve tuz çuvalları ile tehlikeye dikkat çektiler

Tokat'ta eğitim için sağlık hareketi kapsamında 40 yılda bir insanın tükettiği un, tuz ve şeker miktarı çuvallarla gözler önüne serildi.

Tokat Valiliği tarafından yürütülen projelerden eğitim için sağlık projesi kapsamında ortalama 40 yılda bir insanın fazla tükettiği un, tuz ve şeker miktarı düzenlenen programda gözler önüne sergilendi. Sunum yapan Diyetisyen Alaattin Terzi, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre ortalama olarak 12-18 yaş aralığında bir çocuğun her gün önerilenden 13 gram şeker tüketmekte olduğunu söyledi. Günde 13 gram fazladan tüketilen şekerin 40 yılda çuvallar dolusu şekere dönüştüğüne dikkat çeken Terzi'nin sunumu sırasında sahneye çuvallarla şeker getirildi. Çocukların dikkatini çeken sunumda açıklamalarda bulunan Terzi, "Ortalama 80 yıl yaşayan bir insanın günlük fazladan 13 gram şeker tükettiğinde 1 ayda 390 gram, yılda 4.6 kilogram 10 yılda 46 kilogram 40 yılda 184 kilogram şeker tüketiyor. Her gün bir kutu gazlı içecek içen bir çocuğun 40 yılda 300 kilogram vücuduna şeker alıyor. Sağlıklı bir insan için Dünya Sağlık Örgütü 90 kilogram ekmek tüketimi öneriyor. Bu miktar ülkemizde 104 kilogram. Yani kişi başı yaklaşık 300 gram. Günlük yaklaşık 40 gram fazladan ekmek tükettiğimizi düşünürsek ayda bin 200 gram yılda 15 kilogram, 10 yılda 145 kilogram, 40 yılda 590 kilograma çıkıyor. Günde bir paket cips yenildiğinde bir yılda 5 litrelik yağ tüketmiş gibi oluyorsunuz. Un, tuz ve şeker kullanımına evet diyoruz ama kararınca kullanılacak diyoruz” dedi.

"Fazladan kullandığımız 3 beyaz sağlığımıza zararlı"

Tokat Valisi Ozan Balcı, 3 beyaz şeker, un ve tuzun düzenli kullanımını önemsediklerini kaydetti. Çocukların sağlıklı olması için sağlıklı beslenmeleri gerektiğini ifade eden Vali Balcı, “Önce sağlık, mutluluk sonra başarı. Bunun için 3 beyazın düzenli kullanılmasını önemsiyoruz. Un, tuz, şekerin kullanımına karşı değiliz. Elbette ki onları kullanacağız ama kararınca kullanacağız. Bir insanın ömrü boyunca fazladan kullandığı şeker ve tuz miktarını görüyorsunuz. Fazladan kullandığımız bu 3 beyaz sağlığımıza zararlı. Un, tuz ve şekeri kararınca kullanmaya 'evet' fazla kullanımına 'hayır' diyoruz” diye konuştu.

Vali Balcı, un, tuz ve şekerin kullanımına karşı olmadıklarının altını çizerek, “Bunlar elbette ki kullanılacak. Ama biz bunların kararınca kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu konunun önemini çocuklarımıza anlattık. Yaklaşık 40 yılda bir insanın fazladan 100 kilogram civarında tuz 200 kiloya yakın şeker tüketirsen buna bir insanın kalbi, damarı dayanır mı? Şeker, tansiyon hastası olması kaçınılmaz beklenen son. Aynı zamanda bu ülkemizin sağlık sistemine de yük getiriyor. Dolayısı ile çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda iyi ve başarılı önemsediğimiz gibi akademik başarı yetmez, biz çocuklarımızın sağlıklarını da önemsiyoruz. Bu bir eğitim programı. Bu program okullarda da çocuklara anlatılacak. Ayrıca bu dönemde bu konuda 32 tane de seminer yapılacak. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, eğitim camiamız bunu çocuklarımıza anlatmak için çalışacaklar” ifadelerini kullandı.