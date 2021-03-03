Senegal ve Gambiyalı öğrenciler Tokat'ta eğitim görecek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ekipleri Senegal ve Gambiyalı öğrencilerin Tokat'ta eğitim görmeleri hususunda temaslarda bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Melih Taştan, Türkiye Banjul (Gambiya) Büyükelçisi Tolga Bermek'i ziyaret etti. Ziyarette yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Taştan, Gambiya Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Yusupha Touray ile toplantı yaptı. Toplantıda Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat'ın tanıtımı yapılarak Gambiyalı öğrencilerin Tokat'ta eğitim görmeleri hususunda bakanlığın desteği talep edildi. Ayrıca Türkiye Dakar (Senegal) Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ziyaret edilerek üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.