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Sera domatesi, üreticisini üzdü

Tokat’ta örtü altı tarımında domates hasadı yapan çiftçiler, fiyatların beklediklerinin altında olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı yapan çiftçiler, fiyatların beklediklerinin altında olmasının üzüntüsünü yaşıyor.


Türkiye'deki domates üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiren Tokat'tan yılda yıllık ortalama 80 bin dekar alanda 250 bin ton domates üretimi yapılıyor. Yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı başladı. Kazova bölgesinde 1.50-2 lira arasında tarladan hale giden domates marketlerde 3 lira ile 4.5 lira arasında cinsine göre satışa sunuluyor. Ulaş köyünde örtü altı tarımı yapan Ahmet Yılmaz, Tokat domatesinin verim ve kalite olarak ön plana çıktığını söyledi. Serada beklentilerinin altında sezonu açtıklarını belirten Yılmaz, “Domateste 3-3.50 lira beklerken, 1.50-2 lira arasında gitmekte. Bu da maliyetlerimizi karşılamıyor” dedi.



Umduklarını bulamadılar


Çiftçi Metin Polat ise örtü altı tarımında umduklarını bulamadıkların ifade ederek, “Emeğimizin karşılığını şu an alma imkanımız yok. Beklentilerimizin çok altındayız. Kalite ve verim için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. İnanın emeğimizin karşılığı değil. Fiyatlar sabit bir oranda durmuyor. Şuan için her gün zarardayız, köylü zor durumda. İlaç, gübre, işçilik parası nedeni ile masrafımızı karşılayamıyoruz” dedi.


Polat, belli bir fiyat politikasının olmaması nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Bizler çiftçiler olarak belirli bir fiyat olsun istiyoruz. Yani fazlasını da istemiyoruz, azını da istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alalım, önemli olan bu. Şu anki rakamlar fidenin fiyatı değil, emeğimizin karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.

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