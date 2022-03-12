Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Tokat'ta başladı

Tokat'ta, U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası yaklaşık bin sporcunu kalımı ile başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na, Tokat ev sahipliği yapıyor. Ali Yücel Spor Salonu'nda 81 ilden yaklaşık bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonana seremoni ile başladı. Vali Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katıldığı törene sporseverler de ilgi gösterdi. Törende konuşma yapan Vali Balcı, "Spor deyince akla güreş, milli onur ve gurur gelir. Güreşçilerimiz ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirerek Türk milletini dünyaya tanıtmışlar, bizleri gururlandırmış, gözlerimizi yaşartmışlardır. Kendilerine müteşekkiriz ve desteğimiz tam. Her insanın ya bir spor dalını sevmesini ya da ilgilenmesini hedefledik. Sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.