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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Tokat’ın Turhal ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki genç boğuldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki genç boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde serinlemek isteyen Hasan Uygur (16) sulama göletine girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Uygur'u arkadaşları kurtarmak istese de başarılı olmadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup amirliğine bağlı dalgıç polisleri sevk edildi. Dalgıç polislerin çalışması sonucu Uygur'un cansız bedeni sudan çıkartıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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