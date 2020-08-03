Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 2 gencin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyünde meydana geldi. 3 arkadaş köye yakın bir noktada bulunan yapay sulama göletine girdi. Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırik girdikleri sudan çıkamadı. Sudan çıkmayı başaran E.K. batan arkadaşlarını bulamayınca köye dönerek yardım istedi. Olay yerine giden köylülerin de arama çalışmaları yetersiz kaldı. Olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından Hüseyin Gazi Kökçü (16) ve Fatih Kırik'ın cansız bedenleri sudan çıkartıldı. Olay yerine akın eden çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.