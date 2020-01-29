Servisçilerin uyması gereken kurallar polis tarafından anlatıldı

Tokat'ta servis taşımacılığı yapan şoförler ve araç sahiplerine, düzenlenen seminerle uyması gereken kurallar anlatıldı.

Tokat'ta Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen seminere, kentte servis taşımacılığı yapan araç sahipleri ve şoförler katıldı. Özellikle son dönemlerde ülke genelinde yaşanan çeşitli ihmaller yüzünden yaşanan olumsuz durumların, kentte vuku bulmaması için yapılan çalışmada, servisçilerin uyması gereken zorunluluklar Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı seminerde servisçileri uyaran Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, hem araç sahipleri ve temsilcileri olan şoförlerin hem de yolcuların servis içerisinde bütünüyle uymaları gereken kurallardan sorumlu olduklarını söyledi. Yolcuların emniyet kemeri kullanımının arttırılması, araç ruhsatlarında belirtilen koltuk sayılarının üzerinde koltuk kullanılmaması, kış aylarında mevsime uygun lastik kullanımı, köylerden taşımalı eğitim için öğrenci taşıyan araçların başka yolcu almaması, okullara ulaşım sonrasında imzaların zamanında ve ara verilmeden atılması, sertifikalı rehber personel bulundurulması gibi konuların işlendiği seminer, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.