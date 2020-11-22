Tokat'ta kısıtlama dolayısı ile sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Tokat'ta vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 20.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini daha rahat yapma imkanı buldu. Tokat Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri ana cadde ve ara sokaklarda temizlik yaptı. Temizlik görevlilerinden Ali Osman Türköz, boş kalan cadde ve sokakları temizlediklerini ifade ederek, “Bu şekilde olmasa iyi olurdu ama insanların sokağa çıkmaması bizlerin işini biraz daha kolaylaştırdı. Gece saatlerine kadar çalışmamıza devam edeceğiz. Bizlerde polislerimizin yanı sıra görevimizi icra ediyoruz” diye konuştu.