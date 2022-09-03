Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Tokat'ın Niksar ilçesinde alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Y. Ş. (43) yönetimindeki 16 MBM 10 plakalı Fiat marka otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobilden indikten sonra büyüyen alevler aracı sardı. Alev topuna dönen otomobile Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.