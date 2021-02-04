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Sıcak hava, korona virüs önlemlerini unutturdu

Tokat’ta kış mevsiminde termometrelerin 14 dereceyi göstermesi sonucu park ve bahçelere akın eden vatandaşlar korona virüs önlemlerini unuttu.

Tokat'ta kış mevsiminde termometrelerin 14 dereceyi göstermesi sonucu park ve bahçelere akın eden vatandaşlar korona virüs önlemlerini unuttu.


Tokat'ta güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte parkları dolduran vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandığı kentte sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu gözlemlendi. Kimi vatandaşlar Yeşilırmak kenarında arkadaşları ile kol kola gezerek yürüyüşü yaparken, kimi vatandaşlar ise ağaç gölgesinde oturdu. Pandemi dolayısı ile bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklar ise arkadaşlarıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Parkta oyun oynayan, bisiklete binen çocuklar ise gönüllerince eğlendi. Parktaki yoğunluk nedeni ile korona virüs önlemlerinin göz ardı edildiği anlar yaşandı.

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