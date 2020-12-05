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Sıcak yemekler evlere ulaştırıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler ile korona virüs hastalarına yemekleri aşevi ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler ile korona virüs hastalarına yemekleri aşevi ekipleri tarafından ulaştırıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Niksar Belediyesi Danişmend Gazi Aşevi'nden yemeklerini alamayan vatandaşlar için çalışma yaptı. İhtiyaç sahibi ve yaşlıların yanı sıra, evlerinde korona virüs tedavisi gören hastalara üç çeşit sıcak yemek servisi yapıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, vatandaşların kısıtlamada mağdur olmamaları için çalışma yürüttüklerini ifade ederek “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aşevimizden yemeklerini alamayan ailelerimizin evlerine servis yapıyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek, dualarınızı almak için sahadayız” dedi.

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