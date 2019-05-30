İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı

Ramazan ayında Tokat’ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.

Ramazan ayında Tokat'ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.


Ramazan'ın son günlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttığı Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazılar daha serin olan cami avlusunda namaz vakitlerini bekledi. Ali Paşa Cami avlusunda kimi vatandaşlar sohbet ederken kimileri de şekerleme yapmayı tercih etti. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar, ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.