Şiddet mağduru kadınlara özel oda

Tokat'ta, şiddete maruz kalan kadınların polis merkezinde ifade işlemleri için bekleyebilecekleri ve ifadelerinin alınacağı ev ortamında özel olarak ‘Güven Odası' oluşturuldu.

Tokat Valiliği tarafından Huzur Güven Tokat Projesi kapsamında yapılan ‘Güvendesin' projesi hayata geçirildi. Gazi Osman Paşa Polis Merkezinde bir oda ev odası gibi özel olarak dizayn edildi. Şiddete uğramış kadın ve çocukların pozitif ayrımcılık uygulamaları doğrultusunda polis merkezine gelen diğer şahıslardan ayrı tutulacağı, işlemlerinin aile içi ve kadına karşı şiddet konularında gerekli eğitimi almış bayan polis memurlar tarafından gerçekleştirileceği güven odası basına tanıtıldı. Polis Merkezlerinde bulunduğu süre içerisinde şiddet mağduru kadınların kendilerini güven içerisinde bulacakları güven odasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, şiddet mağduru olan kadınlara yönelik olarak polis merkezinde güven odasını oluşturulduğunu belirterek, “Güven odasında şiddet gören kadınların ifadesini bayan polis memurlarımız alacak. Yani kadınların görmüş oldukları psikolojik rahatsızlıklardan bir nevi kurtarmaya çalışıyoruz. Buradaki işlemlerin ardından savcılığın vereceği talimatla sevgi evlerine yönlendirme yapılacak” dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise hayatın içerisinde kadınların ve çocuklarının mağdur olabildiklerini ifade ederek, “O nedenle polis merkezine geldiklerinde psikolojilerini korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak, çocukların korunması açısından ev ortamı uygulaması güzel bir çalışma olmuş” dedi. Vali Balcı, yaşanan olaylarda mağdur olan kadınlar ve çocukların bu sayede kendilerini daha güvende hissedeceklerini ifade ederek, "Millet devletimizin gerçek sahibi. Kamu hizmetlerindeki birinci kuralımız vatandaş odaklı kamu hizmeti vermek. Bunlar içerisinde kadınlar, çocuklar öncelikli. Onların korunması, psikolojilerinin korunması daha iyi ortamlarda kamu hizmetinin verilmesi öncelikli amacımız. Bu anlamda emniyet müdürümüz polis merkezinde bir oda dizayn etti. Kadın ve çocukların moralinin daha fazla bozulmaması için ev ortamında oda hazırlanmış. Bu insanımıza kadınlara vermiş olduğumuz değerin bir göstergesidir” diye konuştu.