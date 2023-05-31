Şifa kaynağı termal otel ziyaretçilerini bekliyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan termal suyu ile şifa kaynağı olan Reşadiye Termal Otel ziyaretçilerini bekliyor.

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yıldır hizmet veren termal otel, bu yılki ziyaretçilerini bekliyor. 52 adet odası, kral dairesi ve süit odaları bulunan termal otel, sezonu başladığında aylık 3 bin civarında ziyaretçi ağırlıyor. Tokat ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan otel, bu yılki sezon hazırlıklarını tamamlandı. Misafirlerini bekleyen termal otel ve çevresi devlet yatırımı almaya devam ediyor. Reşadiye Termal Otel yanına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 76 odalı uygulama oteli inşa ediliyor. Devlet ve Reşadiye Belediyesi tarafından yatırım alan termal otel ve çevresinin önemli turistik yerlerinden olması hedefleniyor.

"Sezon için hazırız ve müşterilerimizi bekliyoruz"

Termal Otel Müdürü Ozan Çakmak, bu yılki misafirlerini beklediklerini belirterek, "Otelimizin kapasitesi 52 odadan oluşuyor. Yaklaşık 89 yatak mevcut, odalarınız 1+1 şeklinde dizayn edilmiş; süit odalarımız, kral dairemiz de mevcuttur. Süitlerde 16 tane 2 kişilikten yaklaşık 32 kişilik kapasitemiz var. Yaklaşık toplamda 120 civarında yatağımız mevcut. Yaklaşık 30 yıl önce bir kuyumuz sondajımız vardı, o yavaş yavaş süresini doldurdu. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın çalışmaları neticesinde yeni bir sondaj kuyusu çıkarttık. 350 metre civarında bir uzaklıktan suyu çıkartıyoruz. Bütün misafirlerimiz kendi odasında dilediği kadar kaplıca suyunu kullanabiliyor" dedi.

"Romatizma ve kemik hastalıklarına iyi geliyor"

Çakmak, suyun romatizma ve kemik hastalıklarına iyi geldiğini ifade ederek, "En çok romatizması olan hastalıklara iyi geliyor, kemik hastalıklarına iyi geliyor. Misafirlerimizin tamamına yakınından olumlu yanıtlar alıyoruz. Suyla ilgili olumlu düşüncelerini, tedavi gördüklerini görüyoruz. Bir veya iki defa kullanılmak değil de uzun süreli kullanımlarda daha çok faydasını gördüklerini belirtiyorlar. Otelin tamamına yakını alttan ısıtmayla ısınıyor. Termal suyun vermiş olduğu sıcaklıkla bütün odalarımızı, köy merkezimizi, havuzlarımızı, saunamızı, her türlü odamızı ısıtabiliyoruz. Herhangi bir doğal gaz, katı yakıt, akaryakıt veya kalorifer sistemi mevcut değil. Sistemde arıza olduğunda klima sistemi veya yedek olarak katı atık sistemi ile ısınma sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapımı devam eden uygulama otelimiz var. Yaklaşık 76 odası mevcut, bitme aşamasına gelindi. Burada güzel yatırımlar yapılıyor. Sayın Belediye Başkanımız bu bölge için elinden gelen bütün imkânları seferber etmiş durumda. Kaplıca suyunuz tüm vatandaşların hizmetine verilmeye hazır durumda, biz de hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Apartlarımız boyandı, odalarımız yenilendi ve temizledi. Şu an sezon için hazırız ve müşterilerimizi bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aylık 2 bin 500 veya 3 bin civarında misafir ağırlandığını gördük. İnsanların burayı ziyaret oranı yüksek, biz bunu daha da yüksek istiyoruz" diye konuştu.