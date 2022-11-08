Sığırcık kuşlarının gün batımı dansı hayran bıraktı

Tokat'ta sığırcık kuşlarının gün batımındaki ahenkli dansı hayran bıraktı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz gölünde sığırcık kuşlarının gösterisi hayran bıraktı. Yüzlerce kuşun aynı anda yaptığı senkronize hareketler kameralara yansıdı. Gökyüzünde oluşan kızıllıkta uçan kuşlar doğa harikası manzaralar oluşturdu. Sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntülerin de oluştuğu göl havadan görüntülendi. Yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz gölü sosyal tesis çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı durumda.