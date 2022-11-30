Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığı ve ticareti suçu dahilinde Tokat, Ordu ve Sivas'ta 17 şüpheliye yönelik 19 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 133 personelin katılımı ile operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 2 adet kama, 182 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 250 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 255 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 7.62 mm çapında uzun namlulu tüfek fişeği, 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince 16 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.