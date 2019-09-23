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Silahlı ve maskeli gaspçılar yakalandı

Tokat’ta yüzü maskeli silahlı kişiler tarafından gasp edilen şahısın ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Tokat'ta yüzü maskeli silahlı kişiler tarafından gasp edilen şahısın ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Alan Köyünde çiftçilik yapan şahıs tek başına hayvanlarıyla ilgilendiği esnada yüzü maskeli ve silahlı kişiler tarafından ölüm tehdidi ile neye uğradığını şaşırdı. Ensesine silah kabzası ile vurularak bayıltılan çiftçinin elleri arkasından bağlanarak evine götürüldü. Evden 8 bin lira para, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet gümüş işlemeli kılıcı çalan 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda şahısları köye getiren ve dönmelerini bekleyen 1 şüpheli şahıs aracı ile kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli 2 kişi de Tahtoba Köyünde yakalandı. Şüphelilerin yaptıkları yer göstermede ormanlık arazide farklı yerlere gizledikleri 12 bin TL para ile çalınan tabanca ve av tüfekleri ile bazı araç gereçler ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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