Sınava geç kalan 9 öğrenciyi polis ekipleri yetiştirdi

Tokat'ta, üniversite sınavına dakikalar kala nüfus müdürlüğüne gidip geçici nüfus cüzdanı çıkarttıran öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Tokat'ta, Ölçme, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının yapıldığı okullara giden birçok öğrenci kapıdan geri dönmek durumunda kaldı. T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler, nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. Valilik binası yanındaki fotoğrafçılarda fotoğraf çektiren öğrenciler Tokat İl Nüfus Müdürlüğünden geçici belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala işlem yaptıran öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun telsizden yaptığı anonsu ile Tokat Valiliği önüne yönlendirilen çok sayıda polis aracı öğrencilere tahsis edildi. Sınav saatine dakikalar kala öğrenciler polis otosuna bindirildi, yaklaşık 9 öğrenci siren çalarak trafiği açan ekipler tarafından sınava yetiştirildi. Sürücü belgesi ile sınava alınmayan bir öğrenci ise 9 dakika kala nüfus müdürlüğüne geldiği için sınava yetişemedi.