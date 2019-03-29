Sınıflarını çöple renklendirdiler

Tokat'ta ortaokul öğrencileri 'Sıfır Atık' projesi kapsamında sınıflarını artık malzemeleri değerlendirerek sınıflarını renklendirdi.

Tokat'ta, Gazi Osman Paşa Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin destekleriyle sınıflarında atık malzemeleri değerlendirerek eğitim materyalleri yaptı. Kasalardan kitaplık, zeytin, peynir kutularından askıda kırtasiye, köpüklerden pano, iplerden dünya haritası yapan öğrenciler ayrıca plastik kaplardan saksı yapılarak sınıf çiçeklerde donattı. Artık materyalleri değerlendirerek sınıflarını renklendiren öğrenciler geri dönüşüme katkı sağladıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul bahçesinde ayrıca açılan sergide öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları materyalleri sergileme imkanı buldu.

Okul Müdürü İsa Çabuk, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için öğrencilere bu bilinci aşılamayı arzu ettiklerini ifade ederek, "Amacımız atıktan uzaklaşmak, atmak yerine nasıl bir fayda elde edebiliriz. Onun çerçevesinde bu çalışmalar devam etti. Aynı zamanda çocuklarımızın geri dönüşüm bilinci oluşması, bu konuda velilerin katılması geniş çevreye yayılması en büyük kazancımız oldu. Bundan sonrada yıl boyunca bu çalışmalarımız devam edecek Materyaller sayesinde öğrencilerimiz derslerini daha iyi anladı" dedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülsüm Al ise öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek geri dönüşüme katkı sağladığını ifade ederek, "Sınıfımızda dönem başında 'bu sınıfta atık yok, materyal' projesi başlattık. Bu kapsamda öğrencilerimizle atık malzemelerden eğitim materyalleri yaptık. İpleri, plastikleri, kutuları kullanarak geri dönüşüm sağlayarak, çocuklarımızı bilinçlendirmeye ve atıklara karşı dikkatlerimi çekmeye çalıştık” diye konuştu.